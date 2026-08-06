23 sociale huurappartementen gepland in Udenhout

Gemeente Tilburg heeft een aanvraag ontvangen voor 23 sociale huurappartementen in Udenhout. Het gaat om een vergunning voor bouwactiviteiten in blok 9 van het plan Berk & Hout. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00009932.

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De aanvraag werd op 31 juli 2026 ingediend bij gemeente Tilburg en betreft zowel technische bouwactiviteiten als bouwactiviteiten volgens het omgevingsplan. De appartementen komen in blok 9 van het plan Berk & Hout, een locatie in Udenhout.

De gemeente heeft tot uiterlijk 25 september 2026 om een besluit te nemen, maar deze termijn kan worden verlengd. Zodra er een besluit is genomen, wordt dit openbaar gemaakt. Bezwaar kan pas gemaakt worden tegen het besluit en niet tegen de aanvraag zelf.