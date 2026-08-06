Beslistermijn verlengd voor dakopbouw Felixhof in Udenhout

De gemeente Tilburg heeft de beslistermijn verlengd voor een vergunningaanvraag voor een dakopbouw op Felixhof in Udenhout.

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Het gaat om een aanvraag die op 1 mei 2026 is ingediend en betrekking heeft op het plaatsen van een dakopbouw op een garage aan Felixhof 54 en 60 in Udenhout. Deze aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00005573.

Door de verlenging loopt de huidige beslistermijn tot 11 september 2026. Gemeente Tilburg meldt dat deze termijn eventueel nog kan worden opgeschort, wat kan leiden tot een latere einddatum. Zodra er een besluit is genomen, wordt dit via een nieuw bericht bekendgemaakt.