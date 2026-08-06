Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in Fleskensstraat Geldrop

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo hebben een verkeersbesluit genomen voor een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan de Fleskensstraat in Geldrop. Het gaat om een parkeerplek op kenteken, bedoeld voor een bewoner die een geldige gehandicaptenparkeerkaart heeft.

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Het besluit betreft een parkeerplaats vlak bij huisnummer 2 aan de Fleskensstraat. De aanvraag is gedaan door een inwoner van de gemeente die niet beschikt over een eigen parkeervoorziening. Het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld dat het aanleggen van de plek geen nadelige effecten heeft op de verkeersveiligheid of doorstroming.

Bij de parkeerplaats zal een verkeersbord worden geplaatst dat specifiek het kenteken van de auto van de aanvrager vermeldt. Het besluit is genomen na overleg met de politie en is op 30 juli 2026 gepubliceerd in het Gemeenteblad.