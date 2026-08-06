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Esdoorn langs Wilhelminalaan in Geldrop mag worden gerooid

Vandaag om 09:34

De gemeente Geldrop heeft toestemming verleend voor het rooien van een esdoorn aan de Wilhelminalaan. Het besluit is op 4 augustus verzonden.

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De boom staat ter hoogte van Wilhelminalaan 44 in Geldrop. Het rooien is onderdeel van een verleende omgevingsvergunning. Deze vergunning is aangevraagd via de gebruikelijke procedure.

Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer 17713805819. Het is onbekend wanneer de werkzaamheden zullen plaatsvinden. Belanghebbenden kunnen het besluit inzien via de gemeente Geldrop-Mierlo.

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