Vergunning voor gevelwijziging en uitbouw in Geldrop verleend

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft een vergunning verleend voor het wijzigen van de voorgevel en het plaatsen van een uitbouw aan een woning aan Bogardeind 161 in Geldrop. Het besluit is op dinsdag 4 augustus verzonden.

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De omgevingsvergunning maakt het mogelijk om aan de voorzijde van de woning aan Bogardeind 161 een uitbouw te plaatsen en de gevel te veranderen. Het gaat om een besluit dat volgens de gebruikelijke regels is behandeld.

De aanpassingen aan de woning moeten bijdragen aan het verbeteren van de functionaliteit en uitstraling van het pand. De vergunning is onderdeel van de reguliere procedure waarbij de gemeente beoordeelt of de plannen voldoen aan de regels voor bouw en ruimtelijke ordening.