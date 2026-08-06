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Woninguitbreiding in Geldrop goedgekeurd
Vandaag om 09:34
De gemeente Geldrop-Mierlo heeft een vergunning verleend voor het renoveren en uitbreiden van een woning aan Hoog Geldrop 10. Het besluit is op 4 augustus genomen.
De woning aan Hoog Geldrop 10 in Geldrop mag worden gerenoveerd en uitgebreid. De eigenaar heeft hiervoor een officiële vergunning gekregen van de gemeente Geldrop-Mierlo. Het besluit is afgelopen dinsdag verzonden.
De vergunning is onderdeel van een procedure waarbij bouwplannen worden beoordeeld op onder andere veiligheid en impact op de omgeving. Voor deze aanvraag geldt zaaknummer 17713739820.
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