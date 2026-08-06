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Gebruiksbeperkingen voor voormalige stortplaats in Valkenswaard
Vandaag om 09:34
De gemeente Valkenswaard heeft gebruiksbeperkingen opgelegd vanwege restverontreiniging in de bodem van de voormalige stortplaats aan de Luikerweg.
Het college van burgemeester en wethouders in Valkenswaard heeft besloten om beperkingen op te leggen voor het gebruik van de bodem bij de voormalige stortplaats aan de Luikerweg. Dit besluit is genomen omdat er na een bodemsanering nog sterke verontreiniging in de grond is achtergebleven.
De locatie, kadastraal bekend als gemeente Borkel en Schaft, sectie F, nummer 458, zal ook worden voorzien van een kadastrale registratie die de restverontreiniging vastlegt. Het besluit is op dinsdag 4 augustus 2026 genomen.
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