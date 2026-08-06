Geldrop: gehandicaptenparkeerplaats opgeheven

In Geldrop is besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan de Baron van Tuyll van Serooskerkenstraat op te heffen. De plek was gekoppeld aan een kenteken, maar wordt niet langer gebruikt.

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De gehandicaptenparkeerplaats bevond zich bij de kruising met de Sluisstraat. Het verkeersbesluit houdt in dat het bord dat de parkeerplaats aangaf, inclusief het onderbord met het kenteken, wordt verwijderd. Dit gebeurt omdat de parkeerplaats niet meer nodig is.

De gemeente Geldrop-Mierlo is eigenaar van de weg en heeft het besluit genomen na overleg met de politie. Er is vastgesteld dat het opheffen van de plek geen negatieve gevolgen heeft voor de verkeersveiligheid of andere belanghebbenden.