Vergunning voor bouw schuur in Valkenswaard verleend

De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend voor het bouwen van een schuur op Het Mortelke 3. Het besluit is genomen op dinsdag 4 augustus.

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Op Het Mortelke 3 in Valkenswaard mag een nieuwe schuur worden gebouwd. De gemeente heeft de vergunning hiervoor op 4 augustus goedgekeurd. Het gaat om een aanvraag met zaaknummer 471850.

Het besluit valt onder de categorie bouwen. Voor wie meer wil weten, zijn de stukken op het gemeentehuis in Valkenswaard beschikbaar ter inzage. De vergunning is definitief verleend.