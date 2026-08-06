Perenboom in Valkenswaard mogelijk gekapt na vergunningsaanvraag

Er is een aanvraag gedaan voor het kappen van een perenboom aan de Karel Mollenstraat Noord 3 in Valkenswaard. De gemeente ontving de aanvraag op 4 augustus.

Gevonden voor jou

Het gaat om een verzoek om een omgevingsvergunning voor het vellen van een boom, in dit geval een perenboom. De locatie van de aanvraag is Karel Mollenstraat Noord 3 in Valkenswaard en de zaak is geregistreerd onder nummer 509824.

Deze aanvraag is alleen een kennisgeving van ontvangst. Dit betekent dat er geen mogelijkheid is om formeel te reageren en dat de plannen niet ter inzage liggen.