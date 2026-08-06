Omgevingsplan Wouwse Plantage gewijzigd voor burgerwoning

De gemeente Roosendaal heeft plannen om het omgevingsplan voor Schouwenbaan 17 in Wouwse Plantage aan te passen. Hierdoor kan een agrarische bedrijfswoning worden omgezet naar een burgerwoning.

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Het college van burgemeester en wethouders van Roosendaal wil het omgevingsplan voor de locatie Schouwenbaan 17, Wouwse Plantage veranderen. Het perceel, kadastraal bekend als gemeente Wouw, sectie M, nummer 222, krijgt hierdoor een nieuwe bestemming.

De huidige bestemming als agrarische bedrijfswoning past niet binnen de juridische regels voor het gebied. Met deze wijziging wordt het planologisch mogelijk om er een burgerwoning van te maken. Omwonenden zijn op 24 april 2026 geïnformeerd over het voornemen en konden hierop reageren.

Op dit moment is er nog geen ontwerp ter inzage. Zodra dit in de volgende fase beschikbaar is, zal de gemeente een nieuwe kennisgeving publiceren. Dan kan iedereen een reactie geven op het plan.