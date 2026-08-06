Vergunningsaanvraag voor reclamebanner in Veldhoven

De gemeente Veldhoven heeft een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een stellage met reclamebanner aan de Peter Zuidlaan.

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Op maandag 3 augustus heeft de gemeente Veldhoven een aanvraag omgevingsvergunning geregistreerd. Het gaat om een stellage voor het bevestigen van een reclamebanner aan de Peter Zuidlaan 30, 5502 NH in Veldhoven. Deze aanvraag is vastgelegd onder zaaknummer VHZ2026-01357.

De vergunningaanvraag is niet openbaar beschikbaar, maar kan wel op verzoek worden ingezien. Bezwaar maken tegen deze aanvraag kan pas nadat de gemeente een beslissing heeft genomen.