Beslistermijn vergunning Helenaveen verlengd met 6 weken

De gemeente Deurne heeft besloten de beslistermijn voor een bouwvergunning aan de Oude Peelstraat in Helenaveen te verlengen. Het gaat om een aanvraag voor het vervangen van dakpannen.

Gevonden voor jou

Het besluit om de termijn te verlengen is genomen op 4 augustus 2026. De verlenging geldt voor maximaal zes weken. De aanvraag is geregistreerd onder nummer HZ-2026-0867 en valt onder de categorie bouwactiviteiten.

De vergunning heeft betrekking op werkzaamheden aan een pand aan de Oude Peelstraat 17 in Helenaveen. Het verdagingsbesluit is als bijlage opgenomen bij de officiële publicatie.