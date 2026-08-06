Nieuwe woningen op plek van Apollo in Deurne

De gemeenteraad van Deurne heeft op 6 mei 2026 het TAM-Omgevingsplan voor de Blasiusstraat 7-9 vastgesteld. Op deze locatie komen 31 nieuwe woningen, waaronder appartementen en duplexwoningen.

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Het plan voorziet in de sloop van de huidige gebouwen van discotheek en evenementenhal Apollo in Zeilberg. De initiatiefnemer wil op deze plek twee bouwblokken realiseren met zestien appartementen en vijftien duplexwoningen. Hiermee wordt bijgedragen aan de woningbouwopgave in de gemeente en krijgt de locatie een nieuwe invulling.

Bij de vaststelling zijn aanpassingen gedaan naar aanleiding van een akoestisch onderzoek. Deze wijzigingen zorgen voor bescherming van de activiteiten van omliggende horeca en een goed leefklimaat voor toekomstige bewoners. Bouwkundige maatregelen worden planologisch vastgelegd.

Het vastgestelde plan en bijbehorende stukken liggen vanaf 7 augustus 2026 zes weken ter inzage. De locatie bevindt zich aan de Blasiusstraat 7-9 en grenst aan onder andere woningen aan de Pottenbakker en Zeilbergsestraat.