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Melding vergunningvrije inrit Willige Laagt in Liessel
Vandaag om 09:41
De gemeente heeft een melding ontvangen voor een vergunningvrije inrit aan Willige Laagt 20-22 in Liessel. Het gaat om activiteiten waarvoor geen vergunning nodig is.
Op 8 juli 2026 heeft de gemeente een melding geregistreerd onder zaaknummer HZ-2026-1067. Het betreft de aanleg van een inrit op de locatie Willige Laagt 20-22 in Liessel.
De werkzaamheden vallen onder vergunningvrije activiteiten. Dit betekent dat er geen bezwaar of andere formele reactie kan worden ingediend.
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