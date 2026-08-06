Deurne stelt subsidieplafonds vast voor 2026

De gemeente Deurne heeft de subsidieplafonds en verdeelwijzen voor 2026 vastgesteld. Dit besluit geldt van 1 januari tot en met 31 december volgend jaar. In totaal gaat het om verschillende regelingen, zoals voor onderwijs, cultuur en duurzaamheid.

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De subsidieplafonds voor 2026 zijn gekoppeld aan de gemeentebegroting en gelden voor meerdere beleidsvelden. Voor preventieve onderwijsthema’s, zoals weerbaarheidstrainingen voor groep 7 en 8, is 25.000 euro beschikbaar. De gemeente subsidieert hierbij maximaal 50 procent van de kosten.

Voor cultuur is een plafond van 24.500 euro vastgesteld, verdeeld over twee periodes van zes maanden. Een overschot uit de eerste helft van het jaar wordt doorgeschoven naar de tweede helft. Daarnaast is er 25.000 euro gereserveerd voor het afkoppelen van hemelwater en groene daken, waarbij de eerste negen maanden de nadruk ligt op woningen.

Ook zijn er subsidies beschikbaar voor duurzame initiatieven, zoals wasbare luiers (8.000 euro) en compostvaten (6.500 euro). Deze subsidies worden verdeeld op basis van de volgorde waarin aanvragen binnenkomen.

Het besluit is op 11 november 2025 genomen en treedt in werking de dag na bekendmaking.