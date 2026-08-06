Vergunning aangevraagd voor Oktoberfest 2026 in Nuenen

Stichting Oktoberfest Nuenen heeft een vergunning aangevraagd voor een driedaags evenement op het Vincent van Goghplein. Het Oktoberfest staat gepland op 23, 24 en 25 oktober 2026.

Gevonden voor jou

Het feest begint op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober om zeven uur 's avonds en duurt tot één uur 's nachts. Op zondag 25 oktober is het evenement tussen vier uur 's middags en negen uur 's avonds.

Het Vincent van Goghplein in Nuenen zal het decor vormen van dit jaarlijkse evenement. Stichting Oktoberfest Nuenen is de organisator. De vergunningaanvraag is ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Nuenen.