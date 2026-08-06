Vergunningsaanvraag voor veranda in Nuenen ontvangen

De gemeente Nuenen heeft een vergunningsaanvraag ontvangen voor het plaatsen van een veranda aan de Wederikdreef 216. De aanvraag is op 3 augustus ingediend.

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In Nuenen is een aanvraag gedaan voor een omgevingsvergunning om een veranda te plaatsen bij een woning aan de Wederikdreef 216. De gemeente heeft deze aanvraag ontvangen op 3 augustus 2026.

Het gaat om een eerste stap in de procedure. De stukken van de aanvraag zijn vanaf vandaag digitaal in te zien via de gemeente. Er kan nu nog geen bezwaar worden gemaakt; dat kan pas nadat de vergunning officieel is verleend.