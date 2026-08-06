Kofferbakverkoop op Gildeterrein Gerwen krijgt vergunningaanvraag

Het Heiligkruisgilde in Gerwen heeft een vergunning aangevraagd voor een kofferbakverkoop op 27 september 2026. Het evenement is gepland op hun Gildeterrein aan Lankveld 10.

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De kofferbakverkoop zal plaatsvinden op zondag 27 september 2026, van half zeven ’s ochtends tot zes uur ’s avonds. Het Heiligkruisgilde organiseert het evenement op hun eigen terrein in Gerwen. De locatie, Lankveld 10, is onderdeel van het Gildeterrein.

Een vergunningaanvraag is hiervoor ingediend bij de gemeente Nuenen. Het evenement biedt inwoners de kans om tweedehands spullen direct vanuit de kofferbak te verkopen. Dit soort verkoop is populair vanwege de laagdrempelige manier om gebruikte spullen een nieuwe eigenaar te geven.