Beslistermijn vergunning Booglaan Vught met zes weken verlengd

De gemeente Vught heeft de termijn voor een vergunningsaanvraag aan de Booglaan 4 en 4A met zes weken verlengd. Het gaat om een aanvraag voor het verbouwen en verduurzamen van De Lichtboog en Werkhuis.

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Burgemeester en wethouders van Vught hebben besloten de termijn voor een aanvraag omgevingsvergunning te verlengen. Het betreft een project aan de Booglaan 4 en 4A, waar plannen liggen voor de verbouwing en verduurzaming van De Lichtboog en Werkhuis.

De brief over deze verlenging is op 3 augustus 2026 verzonden. Door deze verlenging krijgt de gemeente meer tijd om een besluit te nemen over de aanvraag.