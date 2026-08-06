Woning in Waalre krijgt vergunning voor verbouwing en verduurzaming

De gemeente Waalre heeft een vergunning verleend voor het verbouwen en verduurzamen van een woning aan de Loonderweg. Het besluit is op 30 juli bekendgemaakt en treedt pas na vier weken in werking.

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De woning aan Loonderweg 43 in Waalre mag worden verbouwd en duurzamer gemaakt. De vergunning hiervoor is op 30 juli afgegeven door de gemeente. Volgens de regels gaat de vergunning pas vier weken na bekendmaking van kracht, tenzij in die periode een juridische procedure wordt gestart.

Het project richt zich op zowel het verbeteren van het huis als het energiezuiniger maken ervan. De uitgestelde inwerkingtreding is bedoeld om eventuele bezwaren of juridische stappen mee te kunnen nemen in de afweging. Het gaat om zaaknummer 1115077.