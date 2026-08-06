Kermis Alphen 2026: vergunning verleend

De kermis in Alphen heeft een evenementenvergunning gekregen voor vier dagen feest op de Van Gaverenlaan. Het evenement start op zaterdag 26 september.

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De kermis in Alphen vindt plaats van zaterdag 26 september tot en met dinsdag 29 september 2026. De vergunning is verleend voor vier dagen op de Van Gaverenlaan.

Op zaterdag 26 september is de kermis geopend van twee uur 's middags tot middernacht. Op zondag 27 september kun je terecht van één uur 's middags tot elf uur 's avonds. Maandag 28 september en dinsdag 29 september zijn de openingstijden van drie uur 's middags tot elf uur 's avonds.