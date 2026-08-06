Stopverbod ingesteld op wegen rond recreatieplas 't Zand in Alphen

Langs de Voskuil, Fransebaan en Maastrichtsebaan in Alphen worden extra stopverbodsborden geplaatst. Dit is nodig om hulpdiensten betere toegang te geven tot recreatieterrein en camping 't Zand.

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De gemeente Alphen-Chaam heeft besloten om een volledig stopverbod in te stellen op wegen rondom recreatieplas 't Zand. Het gaat om de Voskuil, Fransebaan en Maastrichtsebaan. Op deze ontsluitingsroutes ontstaan regelmatig onveilige situaties door auto’s die parkeren of stoppen langs de weg, vooral tijdens drukke dagen. Dit hindert de bereikbaarheid voor hulpdiensten en zorgt voor gevaarlijke verkeerssituaties.

Om de veiligheid te verbeteren en hulpdiensten altijd toegang te geven, worden extra verkeersborden geplaatst. Langs delen van deze wegen stonden al stopverbodsborden en bermpaaltjes, maar door recente aanpassingen in de infrastructuur is uitbreiding noodzakelijk. Het verbod is ook gekoppeld aan de Wegsleepverordening, waardoor fout geparkeerde voertuigen kunnen worden verwijderd.

Bezoekers kunnen blijven parkeren op het parkeerterrein aan de Voskuil of op het terrein van camping 't Zand. Voor mindervaliden en (brom)fietsers zijn speciale parkeerplaatsen beschikbaar dicht bij de recreatieplas. Daarnaast is het gebied bereikbaar via een bushalte, die bekend staat als halte 't Zand.