Vergunningsaanvraag voor bosplantsoen in Baarle-Nassau ingetrokken

De aanvraag voor het aanplanten van bosplantsoen in Baarle-Nassau is ingetrokken. Het project maakte deel uit van de landelijke bossenstrategie.

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Op 22 januari 2026 was een aanvraag ingediend voor het aanplanten van bosplantsoen nabij het Withagenpad in Baarle-Nassau. Het plan was onderdeel van de landelijke bossenstrategie, een initiatief om meer bosgebied te creëren in Nederland.

De vergunning is inmiddels ingetrokken, waardoor het beoogde bosplantsoen niet zal worden gerealiseerd op de geplande locatie BLE01-N-141. Verdere details over de reden van intrekking zijn niet bekendgemaakt.