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Verlenging beslistermijn voor Eos systeem in Ulicoten

Vandaag om 10:02

De gemeente Baarle-Nassau heeft de beslistermijn voor een vergunningaanvraag in Ulicoten met zes weken verlengd.

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Burgemeester en Wethouders van Baarle-Nassau hebben besloten om de termijn voor het beoordelen van een vergunningaanvraag te verlengen. Het gaat om de aanvraag voor het plaatsen van een Eos systeem op het adres Het Bosch 1 in Ulicoten.

De oorspronkelijke beslistermijn is verlengd met zes weken, vanaf 4 augustus 2026. Een Eos systeem is een installatie waarvan verdere details niet zijn vermeld in de kennisgeving.

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