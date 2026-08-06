Advertentie
Aanvraag voor schuifpui in Ulicoten ingetrokken
Vandaag om 10:02
Een aanvraag voor het plaatsen van een schuifpui aan de Bartelbaan 2 in Ulicoten is ingetrokken. Het ging om een omgevingsvergunning die op 4 augustus 2026 was ingediend.
De ingediende aanvraag voor het plaatsen van een schuifpui op Bartelbaan 2 in Ulicoten is niet doorgezet. Het dossier, dat op 4 augustus 2026 werd gemeld, heeft een officieel nummer: 1170185.
De gemeente Baarle-Nassau heeft de intrekking van deze vergunning openbaar gemaakt. Het is niet bekend waarom de aanvraag is ingetrokken of wat de verdere plannen zijn voor de locatie.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie