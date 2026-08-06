Aanvraag voor schuifpui in Ulicoten ingetrokken

Een aanvraag voor het plaatsen van een schuifpui aan de Bartelbaan 2 in Ulicoten is ingetrokken. Het ging om een omgevingsvergunning die op 4 augustus 2026 was ingediend.

Gevonden voor jou

De ingediende aanvraag voor het plaatsen van een schuifpui op Bartelbaan 2 in Ulicoten is niet doorgezet. Het dossier, dat op 4 augustus 2026 werd gemeld, heeft een officieel nummer: 1170185.

De gemeente Baarle-Nassau heeft de intrekking van deze vergunning openbaar gemaakt. Het is niet bekend waarom de aanvraag is ingetrokken of wat de verdere plannen zijn voor de locatie.