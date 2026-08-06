Baarle-Nassau verlengt beslistermijn voor kap van 7 bomen

De gemeente Baarle-Nassau heeft de beslistermijn voor het kappen van zeven bomen aan de Industrieweg verlengd met zes weken.

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Burgemeester en wethouders van Baarle-Nassau hebben op 31 juli besloten de termijn voor een omgevingsvergunning te verlengen. Het gaat om een aanvraag voor het kappen van zeven bomen aan de Industrieweg 5.

De wettelijke beslistermijn is met zes weken verlengd. Voor deze verlenging kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Wie meer informatie wil, kan contact opnemen met het klantcontactcentrum van de gemeente.