Timmerdorp Dussen krijgt vergunning voor drie dagen

De gemeente Altena heeft een vergunning verleend voor Timmerdorp Dussen. Het evenement vindt plaats op 19, 20 en 21 augustus op het grasveld aan de Van der Dussenlaan in Dussen.

Gevonden voor jou

Het Timmerdorp in Dussen wordt georganiseerd door Stichting Jongeren voor Jeugd. Het evenement duurt drie dagen, waarbij de laatste dag tot één uur ’s nachts zal doorgaan. De locatie is het grasveld aan de Van der Dussenlaan 1.

De vergunning is op donderdag 6 augustus 2026 verzonden door de gemeente Altena. Het evenement biedt kinderen de mogelijkheid om te timmeren en creatief bezig te zijn. De tijden zijn woensdag en donderdag van negen uur tot vier uur ’s middags en vrijdag van negen uur ’s ochtends tot één uur ’s nachts.