Zomerfeesten Almkerk krijgen aangepaste eindtijden

De eindtijden van de feestavonden tijdens de Zomerfeesten in Almkerk zijn aangepast. In plaats van één uur 's nachts, mogen de avonden nu tot half twee doorgaan. Dit geldt voor vijf avonden tussen 7 en 15 augustus.

Gevonden voor jou

Tijdens de Zomerfeesten in Almkerk zijn er diverse activiteiten gepland, waaronder timmerdorpdagen, bingo's, puzzelritten en een foodtruckfestival. Voor de feestavonden op vrijdag 7, zaterdag 8, donderdag 13, vrijdag 14 en zaterdag 15 augustus is de eindtijd gewijzigd naar 01.30 uur. Eerder stond dit vermeld als 01.00 uur.

Het evenement vindt plaats op het terrein aan de Dirk van Clevestraat in Almkerk en wordt georganiseerd door Stichting Jeugdwerk Almkerk "De Soos". De activiteiten variëren van kindermiddagen tot een festivaldag en autovoetbal. De vergunning voor het evenement is op 5 augustus 2026 herzien.