Vergunning verleend voor Timmerdorp Giessen/Rijswijk

De gemeente Altena heeft een vergunning verleend voor het Timmerdorp Giessen/Rijswijk. Het evenement vindt plaats van maandag 24 tot en met donderdag 27 augustus 2026 op het evenemententerrein aan de Hendrik Cornelis Hakstraat in Rijswijk.

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Het Timmerdorp Giessen/Rijswijk wordt georganiseerd door Stichting Ries en duurt vier dagen. Op maandag 24 augustus is het evenement van tien uur 's ochtends tot drie uur 's middags. De dagen erna zijn de tijden langer, met donderdag als afsluiter tot elf uur 's avonds.

De vergunning is op donderdag 6 augustus 2026 verzonden. Het evenemententerrein ligt aan de Hendrik Cornelis Hakstraat in Rijswijk.