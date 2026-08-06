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Nieuwbouw ambulancepost gepland in Lierop

Vandaag om 10:03

In Lierop is een aanvraag ingediend voor de bouw van een nieuwe ambulancepost.

Gevonden voor jou

De nieuwe ambulancepost moet komen aan de Kanaaldijk-noord, nabij nummer 3, in Lierop. De aanvraag voor de omgevingsvergunning is op 23 juli 2026 ingediend bij de gemeente Someren.

Op dit moment is de aanvraag alleen ter kennisgeving en niet openbaar. Er kan nog niet formeel gereageerd worden, zoals met een bezwaar. Dit kan pas wanneer er een ontwerpbesluit of definitief besluit is genomen door de gemeente.

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