Someren: aanvraag omgevingsvergunning voor verzorgingshuis

Er is een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning aan de Beuvenlaan 5-7 in Someren. Het plan betreft het gebruik van de locatie als verzorgingshuis.

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Op 27 juli 2026 hebben burgemeester en wethouders van Someren een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een locatie aan de Beuvenlaan 5-7, waar een verzorgingshuis in gebruik genomen moet worden.

De aanvraag is op dit moment alleen ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Belanghebbenden kunnen pas reageren wanneer een ontwerpbesluit of definitief besluit is genomen en gepubliceerd. Verdere updates over het besluit worden op dezelfde manier bekendgemaakt.