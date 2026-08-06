Appartementengebouw gepland aan Postel in Someren

In Someren is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van een appartementengebouw aan Postel, nabij huisnummer vijf. De ontwerpvergunning ligt vanaf 7 augustus zes weken ter inzage.

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Burgemeester en wethouders van Someren willen medewerking verlenen aan de bouw van het appartementengebouw door af te wijken van bestaande regels in het omgevingsplan. Daarnaast bevat de vergunning technische en bouwkundige activiteiten die nodig zijn voor het project.

De aanvraag en de bijbehorende documenten zijn in te zien via de website van de gemeente Someren of op afspraak bij het Klant Contact Centrum (KCC). Het gebouw komt aan Postel, een gebied nabij huisnummer vijf.