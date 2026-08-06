Aanvraag voor huisvesting arbeidsmigranten in Lierop

In Lierop is een aanvraag ingediend om arbeidsmigranten tijdelijk te huisvesten. Het gaat om een vergunning voor Otterdijk 7. De aanvraag is op 23 juli 2026 door de gemeente Someren ontvangen.

Gevonden voor jou

De vergunningaanvraag betreft een verzoek om af te wijken van de huidige bestemmingsregels. Dit is nodig om op het genoemde adres tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten mogelijk te maken.

De aanvraag is op dit moment alleen ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Er kan nog geen formeel bezwaar of beroep worden ingesteld. Dit wordt pas mogelijk wanneer de gemeente een ontwerp- of definitief besluit heeft genomen. Over dat besluit zal een nieuwe publicatie volgen.