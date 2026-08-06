Woonhuisuitbreiding Keizerstraat Someren aangevraagd

Er is een vergunning aangevraagd om een woonhuis aan de Keizerstraat in Someren uit te breiden. Het gaat om een aanvraag die op 27 juli is ingediend bij de gemeente.

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De uitbreiding betreft een woning aan de Keizerstraat 22 in Someren. De aanvraag is op 27 juli 2026 ingediend bij burgemeester en wethouders van Someren.

De aanvraag is op dit moment alleen bekendgemaakt en ligt niet ter inzage. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld totdat er een ontwerp- of definitief besluit over de aanvraag is genomen. De gemeente zal het besluit later publiceren.