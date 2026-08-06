Melding opslag grond en baggerspecie in Hilvarenbeek afgehandeld

De gemeente Hilvarenbeek heeft een melding afgehandeld voor het opslaan van grond en baggerspecie aan Het Broekstraatje. Dit gebeurde op 4 augustus 2026.

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Het gaat om het opslaan van grond of baggerspecie die zonder bewerking opnieuw gebruikt kan worden. Dit soort meldingen moet worden gedaan omdat het gevolgen kan hebben voor de bodem en het milieu.

De melding is niet ter inzage en er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Het zaaknummer Z2026-00019915 is aan deze melding gekoppeld.