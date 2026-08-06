Hilvarenbeek: Aanvraag om uitrit bij bedrijfspand te veranderen

Er is een aanvraag gedaan om de uitrit bij een bedrijfspand aan Slibbroek 44 in Hilvarenbeek te veranderen. De aanvraag is op 31 juli 2026 ontvangen door de gemeente.

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Het gaat om werkzaamheden bij het bedrijfspand aan Slibbroek 44. De aanvrager wil de uitrit aanpassen om het gebruik ervan te veranderen en zo de werkzaamheden mogelijk te maken.

De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 1067315. Het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek heeft dit gepubliceerd als een ingekomen aanvraag.

De gemeente benadrukt dat pas rechtsmiddelen kunnen worden ingezet wanneer de omgevingsvergunning is verleend en naar de aanvrager is gestuurd. Dit bericht is uitsluitend ter kennisgeving.