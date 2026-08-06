Deels sloop kantoorpand in Hilvarenbeek afgehandeld

Het kantoorpand aan de Kokkestraat 1A in Hilvarenbeek wordt deels gesloopt. De melding hierover is op 23 juli afgehandeld door het college van burgemeester en wethouders.

Gevonden voor jou

Op 23 juli heeft het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek een melding ontvangen en afgehandeld. Het gaat om het gedeeltelijk slopen van een kantoorpand aan de Kokkestraat 1A, met kenmerk 1067373.

De melding ligt niet ter inzage en er is geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep. Het kantoorpand bevindt zich in postcodegebied 5081 CN in Hilvarenbeek.