Vergunning voor voorwerp op de weg in Gilze verleend

Er is een vergunning verleend voor het plaatsen van een voorwerp op of aan de weg in Gilze, Reitstraat 16. De ontheffing geldt van 1 september tot en met 28 september 2026.

Gevonden voor jou

De vergunning is op 4 augustus 2026 verzonden en geeft toestemming voor het tijdelijk plaatsen van een voorwerp op of aan de weg. Dit gebeurt op de Reitstraat 16 in Gilze.

De ontheffing is geldig gedurende vier weken, van 1 september tot en met 28 september 2026. Het exacte type voorwerp dat geplaatst wordt, is niet vermeld in de vergunning.