Nieuw logistiek centrum gepland in Gilze

In Gilze is een aanvraag gedaan voor een nieuw logistiek centrum met kantoren. Het plan omvat ook het slopen van een oud gebouw en de aanleg van een extra uitrit.

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De gemeente Gilze en Rijen heeft op 30 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het bouwen van een nieuw bedrijfsgebouw, dat zal dienen als logistiek centrum met kantoren, op het adres Burgemeester Krollaan 14 in Gilze. Daarnaast is er een verzoek gedaan om een extra uitrit aan te leggen.

Voordat er een besluit wordt genomen, heeft de publicatie van deze aanvraag alleen een informatief doel. Inwoners kunnen pas reageren of bezwaar maken wanneer de gemeente een definitief besluit heeft genomen. Dit besluit wordt later bekendgemaakt.