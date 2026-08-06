Vergunning voor hoogwerker en kraan in Gilze

Er is een vergunning aangevraagd om een hoogwerker en kraan te plaatsen op de Jagilstraat in Gilze. Dit gebeurt van 6 tot en met 9 oktober 2026.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het plaatsen van een hoogwerker en kraan op of aan de weg. Dit gebeurt ter hoogte van huisnummer 7 aan de Jagilstraat in Gilze.

De werkzaamheden zullen plaatsvinden over een periode van drie dagen, van dinsdag 6 oktober tot en met vrijdag 9 oktober 2026.