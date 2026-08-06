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Vergunning voor hoogwerker en kraan in Gilze
Vandaag om 10:03
Er is een vergunning aangevraagd om een hoogwerker en kraan te plaatsen op de Jagilstraat in Gilze. Dit gebeurt van 6 tot en met 9 oktober 2026.
De aanvraag betreft het plaatsen van een hoogwerker en kraan op of aan de weg. Dit gebeurt ter hoogte van huisnummer 7 aan de Jagilstraat in Gilze.
De werkzaamheden zullen plaatsvinden over een periode van drie dagen, van dinsdag 6 oktober tot en met vrijdag 9 oktober 2026.
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