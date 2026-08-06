Uitbreiding tandartspraktijk in Gilze aangevraagd

Er is een vergunning aangevraagd voor het uitbreiden van een tandartspraktijk in Gilze. Het gaat om twee nieuwe behandelkamers en een hogere tuinmuur bij de brandgang.

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De tandartspraktijk aan Hofstad 14 B in Gilze wil aan de linkerzijde uitbreiden met twee nieuwe behandelkamers. Het gaat om een eenlaagse aanbouw. Daarnaast is het plan om de tuinmuur bij de brandgang te verhogen.

Burgemeester en Wethouders van Gilze en Rijen hebben de aanvraag op 22 juli 2026 ontvangen. De aanvraag wordt eerst beoordeeld voordat er een besluit wordt genomen.