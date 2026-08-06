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Schuur in Rijen wordt omgebouwd tot Bed & Breakfast

Vandaag om 10:03

De gemeente Gilze en Rijen heeft toestemming gegeven om een schuur aan de Dongenseweg in Rijen deels te verbouwen tot Bed & Breakfast.

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Op 4 augustus 2026 is besloten dat een schuur aan de Dongenseweg 44 in Rijen mag worden aangepast om een Bed & Breakfast te huisvesten. De vergunning hiervoor is verleend door burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen.

Het gaat om een gedeeltelijke verbouwing van het pand, dat nu nog een schuur is. De plannen voor de Bed & Breakfast zijn beoordeeld en goedgekeurd op basis van de aanvraag.

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