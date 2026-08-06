Vier bomen mogen worden gekapt in Molenschot

Burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen hebben toestemming gegeven voor het kappen van vier bomen aan de Goorberg 7 in Molenschot.

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De vergunning is verleend onder de voorwaarde dat er nieuwe bomen worden geplant. Het besluit is op 4 augustus 2026 verzonden en treedt na vier weken in werking.

Het adres waar de bomen staan, Goorberg 7 in Molenschot, valt binnen de gemeente Gilze en Rijen. Het kappen van bomen is een ingreep die vaak wordt gedaan om ruimte te maken of de veiligheid te verbeteren, bijvoorbeeld bij ziekte of instabiliteit van bomen.