Vergunning verleend voor Langstraat Zomerfeest in Drunen

De burgemeester van Heusden heeft een vergunning verleend voor het Langstraat Zomerfeest op het Raadhuisplein in Drunen. Het evenement vindt plaats van 21 tot en met 23 augustus 2026.

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Het Langstraat Zomerfeest wordt georganiseerd door Pleinevents, in samenwerking met Het Lokaal en De Arcade. De vergunning is op 4 augustus 2026 verleend en bekend onder nummer 2205907.

Het Raadhuisplein in Drunen zal drie dagen in augustus het decor zijn van het evenement. Dit plein wordt regelmatig gebruikt voor activiteiten en festiviteiten.