Beslistermijn verlengd voor verkoopruimte bij tankstation Gilze

De gemeente Gilze en Rijen heeft de beslistermijn voor een vergunning om een verkoopruimte te bouwen bij een tankstation in Gilze met zes weken verlengd.

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Burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen hebben op 31 juli besloten om de termijn voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een verkoopruimte bij het tankstation aan Nerhoven 40 te verlengen. Het gaat om een periode van zes weken.

Er kan geen bezwaar worden gemaakt tegen deze verlenging. Voor meer informatie over de aanvraag kunnen inwoners contact opnemen met het klantcontactcentrum van de gemeente.