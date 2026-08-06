Herindeling woning Nachtegaalstraat Sint-Michielsgestel aangevraagd

Voor een woning aan de Nachtegaalstraat 1 in Sint-Michielsgestel is een vergunning aangevraagd. Het gaat om het doorbreken van de achtergevel, verwijderen van een dragende muur en verplaatsen van de trap. De werkzaamheden zijn bedoeld voor een herindeling van het huis.

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De aanvraag is op 30 juli 2026 ingediend en valt onder de activiteit 'Omgevingsplanactiviteit Bouwen'. Het doel is om de indeling van de woning aan te passen. De verbouwing omvat structurele veranderingen, zoals het verwijderen van een dragende muur en het aanpassen van de trappositie.

De stukken zijn op afspraak in te zien bij het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente. Bezwaar maken is op dit moment nog niet mogelijk; dit kan pas nadat een omgevingsvergunning is verleend.