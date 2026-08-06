Beslistermijn verlengd voor woning Grinsel 30 in Den Dungen

De gemeente Sint-Michielsgestel heeft de beslistermijn voor een aanvraag om de woning aan Grinsel 30 in Den Dungen te splitsen in twee appartementen verlengd tot 28 september 2026.

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De aanvraag betreft een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, bouwactiviteit en technische bouw. Het doel is om de woning aan Grinsel 30 op te delen in twee aparte appartementen. De gemeente heeft meer tijd nodig om een besluit te nemen en heeft de termijn hiervoor met enkele weken verlengd.

De uiterste beslisdatum voor deze aanvraag is nu vastgesteld op 28 september 2026. Dit betekent dat de gemeente uiterlijk op deze datum een beslissing moet nemen over de plannen. Er is sprake van een standaard procedure waarbij verschillende aspecten worden beoordeeld.