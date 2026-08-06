Suikeresdoorn naast Schijndelseweg in Sint-Michielsgestel wordt gekapt

Er is een vergunning aangevraagd voor het rooien van een suikeresdoorn naast Schijndelseweg 35 in Sint-Michielsgestel. De boom zal worden vervangen door een nieuwe aanplant.

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Op dinsdag 3 augustus 2026 is een aanvraag gedaan voor een omgevingsvergunning om een suikeresdoorn aan de Beemdweg, naast Schijndelseweg 35 in Sint-Michielsgestel, te kappen. Het rooien van de boom valt onder de activiteiten 'kappen' en 'omgevingsplanactiviteit aanleg werkzaamheden'.

Bij het verwijderen van de boom is herplant verplicht, wat betekent dat er een nieuwe boom wordt aangeplant om de gekapte suikeresdoorn te vervangen. Meer informatie over deze aanvraag is op te vragen via het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente.