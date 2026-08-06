Tijdelijke woonunit aangevraagd in Gemonde

In Gemonde is een vergunning aangevraagd voor het tijdelijk plaatsen van een woonunit aan de St.Lambertusweg 80. Dit is nodig vanwege werkzaamheden om de woning te verduurzamen.

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De vergunning betreft een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA). Deze tijdelijke woonunit moet ervoor zorgen dat de bewoners tijdens de verduurzaming van hun woning een geschikte verblijfplaats hebben.

De aanvraag is ingediend op 1 augustus 2026 en geregistreerd onder nummer 2026080100018. Het gaat om een tijdelijke oplossing tijdens de werkzaamheden op het adres aan de St.Lambertusweg.